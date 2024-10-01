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Два водителя рискнули жизнью детей в Петрозаводске

Новости. Общество
16:55, 02 Октября 2024
фото: ГИБДД Петрозаводска/ВК

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Дорожные инспекторы проводили в карельской столице мероприятие "Право на безопасность".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, ранним утром 2 октября вблизи детского сада № 38 на проспекте Александра Невского прошло профилактическое мероприятие "Право на безопасность". Автоинспекторы контролировали соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

В одном из остановленных автомобилей мама перевозила 5 - летнего ребенка на заднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства.

В другом автомобиле шестилетний ребенок перевозился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителей вынесены постановления об административном правонарушении.

В  источнике напомнили, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

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