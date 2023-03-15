Два водителя в Карелии пошли на неоправданный риск

На федеральной дороге «Кола» карельские автоинспекторы остановили склонных к риску водителей.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, автоинспекторы пресекли нарушения на трассе «Кола».

В Олонецком районе 39-летний водитель грузовика, житель Санкт-Петербурга, пользовался телефоном во время движения.

В Кондопожском районе водитель автомобиля Volkswagen также во время движения отвлекся на телефонный разговор.

Оба нарушителя были привлечены к ответственности, им выписали штраф на 1500 рублей.

В ГИБДД Карелии напомнили, что водитель теряет контроль над дорогой в момент разговора по телефону, что грозит трагедией.