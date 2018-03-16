Два жителя Ленинградской области на иномарке попали под Камаз в Карелии

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ДТП с пострадавшими произошло в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Сегежском районе 15 марта в 7:30 утра на 757 км автодороги "Санкт-Петербург-Мурманск" 39-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с автомобилем "Камаз" в составе с прицепом, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получили: водитель автомобиля Ford и его пассажир – мужчина 37 лет (оба мужчины – жители Ленинградской области). Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
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