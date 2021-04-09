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Двадцать специализированных машин расчищают улицы Петрозаводска от смета, сообщили в мэрии

Новости. Общество
13:45, 10 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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По информации городского оперативного штаба, в субботу для уборки улиц задействована специализированная техника и мобильный бригады.

Подрядчик продолжает очищать от смёта и мусора тротуары и проезжие части. Элементы инфраструктуры подметают и моют. Противогололёдные материалы, оставшиеся с зимнего периода, вывозят с петрозаводских улиц. Работы в разных районах ведутся круглосуточно, сообщили в администрации города.

По данным городского оперштаба, ночью упор был сделан на механизированную уборку. Днём в работах также активно участвуют мобильные бригады, которые вручную расчищают от смёта и мусора тротуары, территории возле остановочных комплексов, газоны. Сегодня на улицах города задействовано два десятка специализированных машин. Накануне автогрейдер восстанавливал ровность покрытия грунтовых дорог в районе ТИЗ «Усадьба», а также к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге. На требующих этого участках техника удаляла наледь.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры жители города могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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театральный критик
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Для либерды это как кость в горле.
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