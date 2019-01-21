Дважды судимая петрозаводчанка попалась на закладке наркотиков

Девушка пыталась спрятать наркотики в тайник в районе Октябрьского проспекта, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 22-летняя жительница Петрозаводска пыталась январской ночью спрятать наркотик в тайник, расположенный в районе Октябрьского проспекта.

У полицейских есть достаточные основания полагать, что данная гражданка причастна к торговле наркотиками как напрямую, так и бесконтактным способом в интересах одного из Интернет-распространителей.

Происшествие в одном из микрорайонов - лишь эпизод этой деятельности. Она не работает, не учится, в биографии уже имеет две судимости, связанные с наркопреступлениями.

На девушку завели уголовное дело. Расследование продолжается.