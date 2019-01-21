Дважды судимая петрозаводчанка попалась на закладке наркотиков

Новости по теме
Загрузка...
Девушка пыталась спрятать наркотики в тайник в районе Октябрьского проспекта, сообщили в МВД Карелии.
По версии следствия, 22-летняя жительница Петрозаводска пыталась январской ночью спрятать наркотик в тайник, расположенный в районе Октябрьского проспекта.
У полицейских есть достаточные основания полагать, что данная гражданка причастна к торговле наркотиками как напрямую, так и бесконтактным способом в интересах одного из Интернет-распространителей.
Происшествие в одном из микрорайонов - лишь эпизод этой деятельности. Она не работает, не учится, в биографии уже имеет две судимости, связанные с наркопреступлениями.
На девушку завели уголовное дело. Расследование продолжается.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
Аналитика
18.01.2019 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
18.01.2019 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
19.01.2019 12:46
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии