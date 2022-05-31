Две деревни Карелии вошли в топ-8 самых красивых деревень России

Эксперты включили Шелтозеро и Кинерму в число самых красивых деревень страны.

«Туристас» представила рейтинг красивых небольших населенных пунктов в России. Подборка составлялась по материалам Ассоциации самых красивых деревень страны. В нее вошли населенные пункты из Архангельской, Ленинградской, Псковской областей и Карелии.

Так, в топ-8 вошло старинное село Шелтозеро в Прионежском районе. Оно является центром вепсской культуры. Впервые село упоминается в 1543 году.

В подборку «Туристас» попала и деревня Кинерма. Она находится в Пряжинском районе. Дома там построили еще до революции — они являются памятниками архитектуры.

В список самых красивых деревень вошли также Старая Ладога (Ленинградская область), Изборск (Псковская область), Вершино, Нижмозеро, Кянда (Архангельская область) и Большой Куналей (Бурятия).

Ранее сообщалось, поселок в Карелии вошел в десятку популярнейших мест в России для автотуризма.