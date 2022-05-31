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Поселок в Карелии вошел в десятку популярнейших мест в России для автотуризма

Новости. Общество
09:28, 02 Июня 2022
фото: © NomadSoul1 / elements.envato

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Отдых в Пряже оказался самым дорогим — несмотря на это, туда съезжаются туристы на автокемперах со всей страны.

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU на основе данных бронирований на лето 2022 года определили, какие направления в России наиболее популярны для автомобильных путешествий. Этот вид отдыха — на автодомах — последние два года набирает популярность в стране.

В список популярнейших мест, наряду с Евпаторией, Анапой, Гагрой, Калининградом, Таганрогом, Байкальском, Петродворцом, Рузой и курортом Банное вошел карельский поселок Пряжа.

Более того, центр Пряжинского района стал самым дорогим направлением — туристы готовы оставлять там 11,5 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в Петродворце сутки стоят 8, 5 тысяч, а в Таганроге — менее 2 тысяч.

Ранее Сортавала попала в десятку популярных городов для отдыха с детьми летом 2022 года.

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