890x80
Реклама
Финляндия разместит группу истребителей F-35 в 150 км от границы с Россией
Сегодня 00:10
Легковой автомобиль попал под локомотив в районе Карелии - водитель и пассажир госпитализированы
29.05.2022 17:21
Стало известно, у кого в правительстве Карелии есть недвижимость за границей
29.05.2022 16:14
«Я не позволю себя оскорблять!»: глава района Карелии написал шесть заявлений в полицию на граждан
29.05.2022 15:23

День защиты детей и лето семейные туристы России хотят провести в Карелии

Новости. Общество
09:04, 30 Мая 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Сортавала попала в десятку популярных городов для отдыха с детьми летом 2022 года.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню защиты детей выявил, где можно отдохнуть в России с детьми этим летом.

В десятке популярных направлений для летних школьных каникул — Сочи, Санкт-Петербург, Евпатория, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Кисловодск, Сортавала и Нижний Новгород.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют летний отдых с детьми от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 6,7 тысячи рублей в сутки.

Список составлен бронирований жилья для отдыха с детьми с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Десять популярных городов для отдыха с детьми летом 2022:

1. Сочи — 3614 р. / 9 ночей
2. Санкт-Петербург — 4633 р. / 5 ночей
3. Евпатория — 3815 р. / 11 ночей
4. Казань — 3646 р. / 4,5 ночи
5. Москва — 3797 р. / 4 ночи
6. Ростов-на-Дону — 2896 р. / 1 ночь
7. Волгоград — 2919 р. / 2 ночи
8. Кисловодск — 3175 р. / 6 ночей
9. Сортавала — 6735 р. / 3 ночи
10. Нижний Новгород — 3514 р. / 3 ночи

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

28.05.2022 13:48
Политкухня
Выборы в президентском контексте
Логика Единого дня голосования – 2022 будет очевидно отличаться от логики прежних – и для кандидатов, и для избирателей.
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.