День защиты детей и лето семейные туристы России хотят провести в Карелии

Сортавала попала в десятку популярных городов для отдыха с детьми летом 2022 года.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню защиты детей выявил, где можно отдохнуть в России с детьми этим летом.

В десятке популярных направлений для летних школьных каникул — Сочи, Санкт-Петербург, Евпатория, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Кисловодск, Сортавала и Нижний Новгород.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют летний отдых с детьми от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 6,7 тысячи рублей в сутки.

Список составлен бронирований жилья для отдыха с детьми с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Десять популярных городов для отдыха с детьми летом 2022:

1. Сочи — 3614 р. / 9 ночей

2. Санкт-Петербург — 4633 р. / 5 ночей

3. Евпатория — 3815 р. / 11 ночей

4. Казань — 3646 р. / 4,5 ночи

5. Москва — 3797 р. / 4 ночи

6. Ростов-на-Дону — 2896 р. / 1 ночь

7. Волгоград — 2919 р. / 2 ночи

8. Кисловодск — 3175 р. / 6 ночей

9. Сортавала — 6735 р. / 3 ночи

10. Нижний Новгород — 3514 р. / 3 ночи