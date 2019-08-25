Две иномарки столкнулись на трассе в Карелии

ДТП произошло в субботу на 238 км автодорога А-121 "Сортавала", сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, 48-летняя водитель Renault выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и врезалась в Pontiac под управлением 59-летнего водителя.

В ДТП травмы получила 58-летняя пассажирка второго автомобиля, ей оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.