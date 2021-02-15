Две карельские компании вошли в топ-100 работодателей России: там все хотят работать

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter объявила результаты ежегодного рейтинга работодателей России – в топ-100 вошли карельские компании "Ситилинк" и "Торговый дом "Ярмарка".

Рейтинг был сформирован на основе анализа работодателей по ряду критериев.

Например, учитывалась готовность действующих сотрудников компании рекомендовать ее как работодателя и желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании.

Какие места в рейтинге заняли "Ситилинк" и "Торговый дом "Ярмарка", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".