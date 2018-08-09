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Новости. Общество
08:57, 09 Августа 2018

Две карельские строительные компании вошли в элиту строительного комплекса России

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На протяжении более 20 лет Российский Союз Строителей и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проводит профессиональный конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.

Тысячи строительных предприятий претендуют на общероссийское признание своей успешности и эффективности. Критерии, по которым отбираются победители конкурса, очень серьезны: выполнение производственной программы, качество строительства, экономические и социальные показатели, благотворительная деятельность предприятия, а также результаты в области научно-технических разработок.

По итогам XXII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2017 год крупнейшей строительной компании Карелии – акционерному обществу "Карелстроймеханизация" присвоено почётное звание "Элита строительного комплекса России". Диплом и памятный кубок были вручены в Москве в канун профессионального праздника – Дня строителя.

Победителем Всероссийского конкурса стало также предприятие группы "КСМ" - ООО "Стройиндустрия КСМ" – завод панельного домостроения и сборных железобетонных изделий. За 11 лет своего существования предприятие стало лидером рынка сборного железобетона и товарного бетона Республики Карелия. Предприятие награждено дипломом и кубком "Золотой фонд строительной отрасли" III степени.

- Я горжусь своим коллективом – настоящими строителями, созидателями, профессионалами, - говорит генеральный директор компании Николай Макаров. - Горжусь своей компанией, которая, несмотря на статус лидера в регионе, находится в постоянном развитии. Для нас нет значимых и незначимых, важных и неважных объектов. Все объекты значимые и важные. В прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 20 объектов! Среди них Гоголевский путепровод, участок автодороги Кочкома-Госграница, школа на 330 учащихся в Ледмозеро, детский сад на 150 мест в Петрозаводске, 6 домов по программе переселения граждан из аварийного фонда, объекты Беломорско-Балтийского канала и другие. Наша компания вновь стала лидером по вводу жилья в республике. Кроме того, мы продолжаем трудиться на строительстве двух Белопорожских малых гидроэлектростанций в Кемском районе. Значимость этого проекта для республики трудно переоценить. Перечисленные мной объекты наглядно показывают, сколь масштабна и разнообразна деятельность нашей компании. "Карелстроймеханизация" способна работать практически во всех сегментах строительного рынка и решать задачи любого уровня сложности. Мы это давно доказали!

Напомним, что в мае этого года компания "КСМ" отметила свой 55-летний юбилей, а её генеральный директор Николай Макаров – 50-летие профессиональной деятельности. Указом Президента Российской Федерации Николай Иванович награжден Орденом Почёта, а Указом Главы Карелии ему присвоено звание Почётный гражданин Республики Карелия.

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