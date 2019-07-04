Две команды из Петрозаводска примут участие в региональном этапе Кубка России по футболу

Клубы третьего дивизиона Северо-Запада поборются за выход в финальную часть турнира, сообщили в администрации Петрозаводска.

В июле стартует Кубок России по футболу среди команд III дивизиона межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад". Участниками соревнования станут сразу две команды из Петрозаводска – "Триумф" и сборная Республики Карелия, в составе которой выступают воспитанники Спортивной школы №7 (старшие юноши).

Всего в четвертьфинале играют восемь команд. Они будут соревноваться в двух подгруппах, в полуфинал пройдут по два коллектива из каждой группы. Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей (дома и в гостях), финал – из одной игры.

Победитель турнира получит право стать участником финального этапа Кубка России среди команд III дивизиона, который пройдет в ноябре 2019 года в Сочи.

Первая игра Кубка МРО "Северо-Запад" с участием сразу двух карельских коллективов пройдет уже 15 июля на стадионе "Спартак". Начало – в 18.00.

Полное расписание матчей с участием петрозаводских команд в группе "Б":

15 июля, Волхов. "Волхов" – "Химик"

15 июля, Петрозаводск. Сборная РК – "Триумф"

17 июля, Волхов. "Волхов" - Сборная РК

17 июля, Петрозаводск. "Триумф" – "Химик"

19 июля, Петрозаводск. Сборная РК – "Химик"

20 июля, Волхов. "Волхов" – "Триумф"