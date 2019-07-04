Подписаться
Новости. Спорт
18:40, 04 Июля 2019
фото: pixabay

Две команды из Петрозаводска примут участие в региональном этапе Кубка России по футболу

Загрузка...

Клубы третьего дивизиона Северо-Запада поборются за выход в финальную часть турнира, сообщили в администрации Петрозаводска.

В июле стартует Кубок России по футболу среди команд III дивизиона межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад". Участниками соревнования станут сразу две команды из Петрозаводска – "Триумф" и сборная Республики Карелия, в составе которой выступают воспитанники Спортивной школы №7 (старшие юноши).

Всего в четвертьфинале играют восемь команд. Они будут соревноваться в двух подгруппах, в полуфинал пройдут по два коллектива из каждой группы. Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей (дома и в гостях), финал – из одной игры.

Победитель турнира получит право стать участником финального этапа Кубка России среди команд III дивизиона, который пройдет в ноябре 2019 года в Сочи.

Первая игра Кубка МРО "Северо-Запад" с участием сразу двух карельских коллективов пройдет уже 15 июля на стадионе "Спартак". Начало – в 18.00.

Полное расписание матчей с участием петрозаводских команд в группе "Б":

15 июля, Волхов. "Волхов" – "Химик"
15 июля, Петрозаводск. Сборная РК – "Триумф"
17 июля, Волхов. "Волхов" - Сборная РК
17 июля, Петрозаводск. "Триумф" – "Химик"
19 июля, Петрозаводск. Сборная РК – "Химик"
20 июля, Волхов. "Волхов" – "Триумф"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2019-07-04 19:54:34
Петрозаводское дерби.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Аналитика

Сегодня 13:31
Обществоведение
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.
Облако в дырявых штанах 7
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 2
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 3
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»