Две легковушки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", легковые автомобили двигались 15 ноября в 06.41 по Первомайскому проспекту во встречных направлениях.

ДТП произошло, когда один участник совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался в прямом направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка и тротуар.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

Ранее в столице Карелии состоялась необычная акция в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.