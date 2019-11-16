Две легковушки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", легковые автомобили двигались 15 ноября в 06.41 по Первомайскому проспекту во встречных направлениях.
ДТП произошло, когда один участник совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался в прямом направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка и тротуар.
Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.
Ранее в столице Карелии состоялась необычная акция в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
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