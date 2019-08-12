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Новости. Общество
15:28, 12 Августа 2019
фото: Pixabay

Две многодетные семьи в Карелии получили земельные участки после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Пряжинского района провела проверку по обращениям местных жителей по факту отказа администрацией района в предоставлении земельных участков, сообщили в ведомстве.

Установлено, что администрация района по результатам рассмотрения заявлений двух многодетных семей отказала в реализации их права на безвозмездное получение в собственность земельных участков для ИЖС. 

Отказ был мотивирован тем, что земельные участки ранее были переданы в аренду, а их разрешенное использование не соответствует заявленным целям.

В ходе проверки установлено, что договоры аренды участков были расторгнуты решением суда еще в 2018 году. Кроме того, указанные территории по ходатайству, в том числе, непосредственно администрации района отнесены к градостроительной зоне Ж1 (малоэтажная жилая застройка) и включены в границы и территории объектов капитального строительства жилой застройки решениями сессии Пряжинского городского поселения в 2017 году.

Поскольку в ходе проведенной проверки препятствий для предоставления земельных участков в собственность граждан не выявлено, прокуратура внесла главе администрации района представление.

Земельные участки предоставлены многодетным семьям, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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