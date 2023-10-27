Две пассажирки пострадали после ДТП в Прионежье

Инцидент произошел утром субботы, 28 октября.

В минувшую субботу, 28 числа, в 09.55, возле деревни Педасельга произошло ДТП. 62-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с погодными и дорожными условиями и оказался в кювете.



На обочине автомобиль опрокинуло на крышу. Травмы получили 38-летняя и 18-летняя пассажирки.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.