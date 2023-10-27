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Две пассажирки пострадали после ДТП в Прионежье

Новости. Происшествия
18:20, 30 Октября 2023
фото: © Adobe Stock

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Инцидент произошел утром субботы, 28 октября.

В минувшую субботу, 28 числа, в 09.55, возле деревни Педасельга произошло ДТП. 62-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с погодными и дорожными условиями и оказался в кювете.

На обочине автомобиль опрокинуло на крышу. Травмы получили 38-летняя и 18-летняя пассажирки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. 

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