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Две пожилые женщины попали под машину в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:05, 19 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Молодой водитель сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 18 ноября, в 10.12 на пересечение ул. Андропова с ул.Свердлова 31-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте направо совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП 64-летняя и 72-летняя женщины получили травмы и самостоятельно обратились в травмпункт БСМП, где им было назначено амбулаторное лечение.

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