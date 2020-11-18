Две пожилые женщины попали под машину в Петрозаводске

Молодой водитель сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 18 ноября, в 10.12 на пересечение ул. Андропова с ул.Свердлова 31-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте направо совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП 64-летняя и 72-летняя женщины получили травмы и самостоятельно обратились в травмпункт БСМП, где им было назначено амбулаторное лечение.