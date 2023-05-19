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Две школы Петрозаводска откроются 1 сентября после капремонта (ФОТО)

Новости. Общество
10:46, 01 Июня 2023
фото: © Правительство РК

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В преддверии Дня защиты детей глава Карелии проверил темпы и качество ремонтных работ в двух школах Петрозаводска, сообщили в правительстве.

Перед 1 июня руководитель республики Артур Парфенчиков проверил ход капремонта в двух средних школах карельской столицы. 

Так, в среднем общеобразовательном учреждении №9 на улице Антикайнена в этом году должны заменить сети водоснабжения, канализации, электрических сетей и вентиляции. Сейчас подрядчик, «РК «Основа», монтирует систему отопления. 



Также в школу закупили школьную мебель, цифровые лаборатории, интерактивные комплексы, ноутбуки, оборудование для спортивного зала. Всего на капремонт направлено более 100 млн рублей. Дополнительно из
республиканского бюджета предусмотрены деньги на антитеррористическую защиту.

«Самые сложные работы на объекте уже выполнены. Остались косметические. Подрядчик заверяет, что 1 сентября дети пойдут учиться в отремонтированную школу. Она обретет современный вид, но при этом сохранит свой особый колорит, - отметил глава Карелии. – На время ремонта было организовано временное обучение детей в других школах - спасибо ученикам, родителям и учителям за терпение и понимание».

Отметим, в прошлом году в здании капитально отремонтировали и перекрасили фасад. Средняя школа №9 Петрозаводска – одна из старейших, построена в 1936 году. 



К новому учебному году откроется и средняя школа №14. В здании в рамках капремонта меняют электрические сети, системы водоснабжения, канализации, вентиляции, обновляют систему безопасности, ремонтируют помещения.

На разных этажах школы сейчас ведут подготовку к шпаклевке стен, покраске, строители укладывают напольную плитку, выполняют электромонтажные работы. В
прошлом году в здании капитально отремонтировали системы отопления, фасад, отмостки, купили оборудование для учебных кабинетов.

Напомним, в столице Карелии участниками программы капремонта стали четыре школы. Кроме СОШ №№ 9 и 14, ремонтируют школы №20 и №25.

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