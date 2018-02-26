Две школы в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ среди населения республики выше уровня эпидемического порога на 25,5%.

Превышение эпидпорога отмечается в возрастных группах 0-2г., 3-6 лет и 7-14 лет на 19,6%, 21,9% и 4,7% соотвественно.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога среди совокупного населения на 17,5% (зарегистрировано 3679 сл.), превышение отмечается в возрастных группах 7-14 лет и 15 лет и старше на 4,9% и 13% соответственно.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 10 классов в семи школах Петрозаводска (38, 13, 17, 34) и республики (Медвежьегорский и Прионежский районы) и три группы в трех детсадах (г. Пудож, п. Шолтозеро, г. Петрозаводск).

Кроме этого, школа №27 в Петрозаводске и Шалговаарская школа в Медвежьегорском районе полностью закрыты на карантин.