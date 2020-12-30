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Две женщины с детьми задержаны в гипермаркете Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:07, 31 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В гипермаркете Петрозаводска сотрудники Росгвардии задержали двух молодых женщин с детьми, вскрывших алкоголь прямо в торговом зале.

Сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил поздним вечером 29 декабря, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

На сигнал тревоги прибыла группа задержания. Выяснилось, что на объекте совершена порча товара. Посетительницы, возраст одной – 23 года, второй – 27 лет, вскрыли бутылки с алкоголем прямо в торговом зале. Присутствие маленьких детей их не смутило.

Заявления от администрации торгового заведения переданы в полицию.

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Комментарии

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David
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