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09.06.2020 21:58

Две жительницы Карелии лишились более 700 тысяч рублей после общения с мошенниками

Новости. Криминал
15:08, 10 Июня 2020
фото: © Александр Полегенько/РИА
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В полицию обратились жительницы двух районов республики, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопожском районе 73-летняя местная жительница перевела мошенникам более 520 тысяч рублей. "Сотрудник банка" сообщил о попытках незаконных списаний денег с карты. Введенная в заблуждение пенсионерка назвала злоумышленнику парольную информацию.

По такой же схеме действовали мошенники и в отношении 36-летней жительницы Сортавалы. Злоумышленник, под предлогом блокирования несанкционированных списаний, выяснил данные карты. После чего украл более 181 тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает. Никогда не сообщайте неизвестным вам лицам реквизиты карты, а также парольную информацию из сообщений или CVC-коды. В том случае, если у вас есть сомнения относительно состояния банковского счета, обращайтесь в банк лично по официальным каналам. 

Ранее мошенник оставил жительницу Карелии без денег и без квартиры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-10 15:26:36
Какие пароли для простых, простодушных людей? Своими либеральными законами векового вранья вы их в большом числе поставили под удар. Обнуление не поможет.
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