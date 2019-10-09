Две жительницы Карелии перевели интернет-мошенникам 75 тысяч рублей

Мошенники взломали страница пользователей соцсетей и обогатились, сообщили в МВД Карелии.

В отдел МВД России по Кондопожскому району обратилась жительница одного из сел. Она рассказала, что в социальной сети от своей знакомой получила сообщение, в котором ей предложили получить бонусы от банковской организации. Для этого не нужно было куда-то обращаться или лично подключать услугу в банкомате. Требовалось единственное действие – сообщить в сообщении информацию о банковской карте, а после – пришедший в смс код доступа. Жительница Кондопожского района, поверив якобы своей знакомой, сообщила всю информацию. Злоумышленники списали с ее карты почти 35 тысяч рублей.

Похожая история в тот же день произошла с жительницей Петрозаводска, которая, ведя переписку в социальной сети, получила сообщение о возможности получения дополнительных бонусов. Сделать требовалось немного – передать данные банковской карты.

Не проверив, действительно ли с ней общается знакомый человек, женщина передала эту информацию и перевела мошенникам 40 тысяч рублей. Позднее она выяснила, что страница ее знакомой была взломана и в диалог с ней вступили лица, которые меньше всего были заинтересованы в ее финансовой выгоде.

Полиция Карелии предупреждает. Прежде чем сообщить информацию о вашей карте кому-либо, уточните, кто это делает и какие цели преследует. Переписываясь с кем-либо в социальных сетях, при получении просьбы о займе денежных средств или просьбе помочь в трудной ситуации, уточните ситуацию по телефону. Возможно, страница взломана и списком контактов пользуются совсем незнакомые вам люди, цель которых – ваши финансовые накопления.

Внимательно и аккуратно относитесь к решению финансовых вопросов, которые вам предлагают осуществить дистанционно.

Прежде чем совершить перевод, якобы необходимый вашему другу, свяжитесь с ним другим способом – посредством телефона или, назначив встречу, спросите у него лично, как еще ему можно помочь.