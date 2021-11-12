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Две жительницы Карелии пополнили карты незнакомцев на 308 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:18, 23 Ноября 2021
фото: © shutterstock.com/eungchopan

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Жительница Суоярви скинула на карту мошенникам 139 тысяч рублей, а петрозаводчанка — 169 тысяч, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Суоярвского района возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Поводом послужило заявление 41-летней местной жительницы. Женщина поверила, что с ней связались представители банковской организации и одного из силовых ведомств якобы для предотвращения несанкционированных операций по карте. Под их руководством заявительница перевела собственные накопления на банковскую карту неизвестного ей человека и электронный кошелек. Женщина думала, что таким образом спасает накопления от мошенников. Ущерб составил 139 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказалась 32-летняя петрозаводчанка. Женщина, думая, что общается с представителями кредитной организации, не только сообщила реквизиты карты, но и пароли из смс-сообщений. После этого с ее счета были списаны более 169 тысяч рублей.

Полиция Карелии напоминает о необходимости проявлять осторожность в общении с неизвестными! Помните, работники кредитных и финансовых организаций никогда не просят сообщать полные реквизиты карты и пароли из смс-сообщений по телефону. Банковские служащие никогда не требуют от клиентов совершать переводы на карты физических лиц или электронные кошельки.

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Комментарии

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Вася
2021-11-23 11:53:48
Бутина в тюрьме посещала курсы итальянского и курсы вязания и еще что-то

Может ли Навальный в тюрьме в РФ посещать курсы итальянского?
Думающий
2021-11-23 12:01:28
Вася, Навального, конечно, лихо подставили! Не надо было ему воров разоблачать, крупных воров, не мелочь разную....
Посмотрел недавно его коррупционные разоблачения по Д.М., кошмар! И таких много видео,и это всё правда, скорей всего, иначе бы за клевету посадили....
кир
2021-11-23 15:18:03
Думающий, не верь никому - долго проживешь.
Вася
2021-11-23 11:50:08
Заодно получим примерный процент слабоумных в россии.
Вася
2021-11-23 11:31:09
Важно, чтобы горожане имели навыки выживания в условиях перехода к натуральному хозяйству.
Гость
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