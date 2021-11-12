Две жительницы Карелии пополнили карты незнакомцев на 308 тысяч рублей

Жительница Суоярви скинула на карту мошенникам 139 тысяч рублей, а петрозаводчанка — 169 тысяч, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Суоярвского района возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Поводом послужило заявление 41-летней местной жительницы. Женщина поверила, что с ней связались представители банковской организации и одного из силовых ведомств якобы для предотвращения несанкционированных операций по карте. Под их руководством заявительница перевела собственные накопления на банковскую карту неизвестного ей человека и электронный кошелек. Женщина думала, что таким образом спасает накопления от мошенников. Ущерб составил 139 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказалась 32-летняя петрозаводчанка. Женщина, думая, что общается с представителями кредитной организации, не только сообщила реквизиты карты, но и пароли из смс-сообщений. После этого с ее счета были списаны более 169 тысяч рублей.

Полиция Карелии напоминает о необходимости проявлять осторожность в общении с неизвестными! Помните, работники кредитных и финансовых организаций никогда не просят сообщать полные реквизиты карты и пароли из смс-сообщений по телефону. Банковские служащие никогда не требуют от клиентов совершать переводы на карты физических лиц или электронные кошельки.