Две жительницы Петрозаводска испугались кредитов и отдали мошенникам более 1,2 млн рублей

Еще две жительницы столицы Карелии стали жертвами телефонных мошенников.

По сообщению МВД Карелии, 49-летней петрозаводчанке позвонил якобы специалист банка и уведомили о том, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита и запрос уже одобрен. Женщина пояснила, что ничего об этом не знает и не нуждается в заемных средствах. Тогда звонивший предложил клиентке для отмены заявки назвать паспортные данные, номер банковской карты, а также код из СМС, который поступит ей на мобильный телефон в ближайшее время.

Жительница карельской столицы без каких-либо сомнений выполнила продиктованные инструкции и попрощалась с «работником» банка. Вскоре пришло уведомление о списании 258 000 рублей. Таких сбережений у горожанки не имелось. Тогда она позвонила на горячую линию банка, узнала, что на нее в действительности оформлен кредит. Поняв, что попалась на уловку аферистов, обратилась в правоохранительные органы. По данному заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После двухдневного общения по телефону с неизвестными взяла на себя долговые обязательства и 35-летняя петрозаводчанка. Но ей позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили о том, что аферисты оформили на нее долговые обязательства в размере 990 000 рублей и попытались безуспешно похитить эти деньги.

Далее будто для защиты средств уже «сотрудник банка» вынудил женщину взять на себя два кредита (в совокупности в той же сумме), перевести полученные деньги на некий «безопасный счет», после чего попрощался с клиенткой. Та рассказала о произошедшем знакомым, которые объяснили жительнице карельской столицы, что она стала жертвой обмана, и рекомендовали обратиться в полицию. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Карелии дама взяла кредит на покупку авто и отдала деньги мошенникам.