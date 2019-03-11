Движение автомобилей в сторону Древлянки затруднено

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На данный момент в Петрозаводске автомобилисты не могут попасть как на Древлянку, так и выехать из этого района в центр города.
Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели огромную "пробку" из автомобилей, растянувшуюся с Кукковки на Древлянку.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы сообщают, что на Лесном проспекте произошло ДТП – автомобиль в условиях снегопада вылетел в сугроб.
Как сообщил в дежурной части ГИБДД Петрозаводска, на данный момент ДТП уже оформлено, движению ничего не препятствует.
"Такая ситуация сегодня могла возникнуть из-за ремонта моста Советский, - предположили в ГИБДД, - люди добираются домой".
Очевидцы пишут, что с Древлянки блокированы все пути подъезда даже к кольцу на Лососинском шоссе.
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