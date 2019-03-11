Движение автомобилей в сторону Древлянки затруднено

На данный момент в Петрозаводске автомобилисты не могут попасть как на Древлянку, так и выехать из этого района в центр города.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели огромную "пробку" из автомобилей, растянувшуюся с Кукковки на Древлянку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы сообщают, что на Лесном проспекте произошло ДТП – автомобиль в условиях снегопада вылетел в сугроб.

Как сообщил в дежурной части ГИБДД Петрозаводска, на данный момент ДТП уже оформлено, движению ничего не препятствует.



фото читателей паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

"Такая ситуация сегодня могла возникнуть из-за ремонта моста Советский, - предположили в ГИБДД, - люди добираются домой".

Очевидцы пишут, что с Древлянки блокированы все пути подъезда даже к кольцу на Лососинском шоссе.



фото читателей паблика ДТП Петрозаводска и Карелии