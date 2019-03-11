Ремонт Советского моста завершится сегодня вечером, пообещали в мэрии

Автомобильное движение по Советскому мосту возобновится после 23 часов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Строительная организация завершает восстановление поврежденного фрагмента дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку. Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, проезд автомобилей через мост будет разрешен уже сегодня после 23.00.

"С завтрашнего утра по этому участку улично-дорожной сети возобновится движение общественного транспорта", - отметил Андрей Бекелев.

До наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыплют щебнем мелкой фракции. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать.

Напомним, деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Восстановление поврежденного участка магистрали выполняется за счет организаций, производивших строительные работы.