Движение через железнодорожный переезд под Петрозаводском будет реверсивным

Железнодорожный переезд на станции Деревянка в Прионежском районе встанет из-за ремонта путей.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, 20, 22, 24 сентября в рамках программы повышения безопасности движения в границах переезда 373 км станции Деревянка будут проведены работы по ремонту железнодорожного пути.

На время работ движение транспорта через переезд будет осуществляться реверсивно по временному настилу, с регулировкой движения работником Петрозаводской дистанции пути.

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать возможные маршруты объезда.