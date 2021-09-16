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Движение через железнодорожный переезд под Петрозаводском будет реверсивным

Новости. Общество
09:53, 17 Сентября 2021
фото: © pixabay

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Железнодорожный переезд на станции Деревянка в Прионежском районе встанет из-за ремонта путей.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, 20, 22, 24 сентября в рамках программы повышения безопасности движения в границах переезда 373 км станции Деревянка будут проведены работы по ремонту железнодорожного пути.

На время работ движение транспорта через переезд будет осуществляться реверсивно по временному настилу, с регулировкой движения работником Петрозаводской дистанции пути.   

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать возможные маршруты объезда.

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