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Новости. Политика
12:23, 12 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Движение "Голос" прокомментировало "дезинформацию" на выборах в Карелии

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Региональное отделение движения "Голос" опубликовало предварительные результаты прошедших в Карелии муниципальных выборов.

В минувшее воскресенье, в единый день голосования в Карелии состоялись муниципальные выборы в местных советах, а также довыборы депутатов Петрозаводского городского совета по одномандатным округам № 8 и №10.

"Голос" провел общественное наблюдение во время голосования в Петросовет, а также на выборах депутатов в представительные органы власти Лахденпохьи и Медвежьегорска.

"Следует отметить экстраординарную ситуацию, сложившуюся в избирательном округе №10 Петрозаводска. Территориальной избирательной комиссией (ТИК) были изготовлены информационные стенды, содержащие необъективную и недостоверную информацию о кандидате, что в последствии было охарактеризовано как "техническая ошибка". Данное нарушение зафиксировано наблюдателем "Голоса". ТИК узнали о нём лишь после сообщения в телеграм-канале "Голос Карелия", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, отмечается, что практически на всех УИКах Медвежьегорска наблюдатели "Голоса" получили отказы или были ограничены в перемещении по участкам. Председатели комиссии необоснованно утверждали, что они "не имеют права знакомиться с документами, непосредственно связанными с выборами".

"Комиссии предъявляли избыточные претензии, которые не были основаны на законе. Права и законные интересы на участие в работе комиссий с соблюдением принципа коллегиальности игнорировались. Отсутствие должной коллегиальности в работе комиссий указывает на сращивание интересов их руководства либо с административными лицами, либо с кандидатами, что фактически создаёт почву для электоральной коррупции", - пояснили в "Голосе".

В сообщении указывается также на отказы председателей комиссий принимать устные обращения общественных наблюдателей, что нарушало их право на быстрое и эффективное рассмотрение заявлений в связи с возможным ограничением избирательных прав.

"Значительное количество выявленных и предотвращённых (пресечённых) нарушений свидетельствует о непонимании членами ТИК Медвежьегорского района задач общественного контроля по отслеживанию законности (соответствия законодательству) при проведении выборов, что в свою очередь требовало постоянного оперативного вмешательства руководства ЦИК РК", - заключается в сообщении.

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