Движение на двух федеральных трассах в Карелии будет ограничено до 12 августа

Ранее запланированное на 8-11 августа временное перекрытие двух федеральных трасс в Карелии продлится на сутки, сообщили в Упрдор «Кола».

По уведомлению перевозчика ООО «ТЭК НеваСпецТяж», Упрдор «Кола» вносит корректировку в график ограничения движения по федеральным автодорогам Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия». В связи с изменением погодных условий перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту от границы Ленинградской области и Карелии до Костомукши с временным полным перекрытием движения по этим дорогам может продлится до 12 августа.

Напомним, изначально перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту от границы Ленинградской области до Костомукши была запланирована в ночь с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа (в период с 02.00 до 07.00).