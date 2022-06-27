Движение на трассе «Кола» в сторону Карелии временно закроют, если не будет жары

Автомобильный мост на трассе «Кола» в Ленинградской области будет разведен 7 июля, что бы по реке мог пройти бриг «Россия».

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке брига „Россия“…будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост разведут при условии, что температура наружного воздуха не превысит +25 ºС, а скорость ветра будет не более 15 м/с, добавили в компании.