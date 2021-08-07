Движение на трассе «Кола» вновь встанет из-за разводки моста

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста через реку Нева, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В среду, 11 августа, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов» с максимальным высотным габаритом 22,6 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.