Движение на трассе «Кола» встанет в среду на 45 минут

Ранее запланированную разводку Ладожского моста, из которой будет остановлено движение на федеральной трассе, перенесли со среды на четверг из-за непогоды.

Как сообщили в Упрдор «Северо-Запад», на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) движение полностью перекроют не 3, а 4 августа.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, ранее запланированная разводка Ладожского моста перенесена на 4 августа в период с 15:00 до 15:45» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.