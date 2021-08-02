Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
Сегодня 16:26
Ваш голос не потеряется
Сегодня 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Движение на трассе «Кола» встанет в среду на 45 минут

Новости. Общество
18:00, 03 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Ранее запланированную разводку Ладожского моста, из которой будет остановлено движение на федеральной трассе, перенесли со среды на четверг из-за непогоды.

Как сообщили в Упрдор «Северо-Запад», на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) движение полностью перекроют не 3, а 4 августа.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, ранее запланированная разводка Ладожского моста перенесена на 4 августа в период с 15:00 до 15:45» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму

Аналитика

Сегодня 12:42
Обществоведение
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
Компания «Баренц групп» начала подготовку к строительству нового жилого района Петрозаводска «Талоярви. Город у воды», который будет расположен на самом берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Квартиры уже доступны для бронирования.
Пожары не страшны
Сегодня 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 12
28.07.2021 13:59
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 6
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»