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Движение на трассе «Кола» встанет в субботу из-за разводки моста

Новости. Общество
17:40, 06 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В субботу, 7 августа, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке «Урал-20» + «ВЭШ 64017» + «РТ-332» с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«На случай задержки состава судов ФБУ «Администрация «Волго-Балт» зарезервировало разводку моста на 8 августа в это же время» — добавил Пузыревский.

В Упрдоре просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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