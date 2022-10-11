Движение на трассе в Карелии ограничат из-за прохода аварийного судна

Проход судна временно ограничит движение по трассе А-119 в Медвежьегорском районе Карелии.

В пятницу, 14 октября, в период с 16:00 до 22:00 предполагается однократное разведение поворотного моста на 608-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» (поселок Повенец, Медвежьегорский район). Мост будет разведен для проводки аварийного судна. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Кола» со ссылкой на ФБУ Администрация «Беломорканал».