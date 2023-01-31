Движение на трассе в Пряжинском районе Карелии восстановлено

Транспортный затор на участке 7 км региональной автодороги «Подъезд к Верхние Важины» ликвидировали.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, движение на участке 7 км региональной автодороги «Подъезд к Верхние Важины» в Пряжинском районе восстановлено. Транспортных заторов на месте аварии и осложнений дорожной ситуации не зафиксировано.

Ранее сообщалось, 2 февраля введены ограничения на седьмом километре автодороги «Подъезд к Верхние Важины» на обеих полосах движения.