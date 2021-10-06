Движение ограничат на подъезде к дачному поселку под Петрозаводском

В выходные движение транспорта через железнодорожный переезд перегона Лучевой – Суна будет организовано реверсивно, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В границах железнодорожного переезда 437 км (подъезд к СНТ «Лучевое-2») с 18:00 8 октября до 23:00 минут 9 октября пройдут работы по капитальному ремонту железнодорожного пути с переукладкой железнодорожного настила.

Движение автотранспорта в это время будет осуществляться реверсивно (по мере накопления) по одной полосе, с регулировкой движения работником Петрозаводской дистанции пути. Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.

В РЖД просят водителей быть внимательными и заранее планировать возможные маршруты объезда.

Ранее железнодорожный переезд на станции Деревянка в Прионежском районе встал из-за ремонта путей.