Движение перекроют на сутки в одном из микрорайонов Петрозаводска

На Старой Кукковке завтра будет перекрыто движение автотранспорта из-за земляных работ, сообщили в администрации города.

В среду, 4 ноября, с 8.00 в районе улицы Ильича на Старой Кукковке будет на сутки перекрыто движение автотранспорта. Временные ограничения вызваны необходимостью устранения аварийной ситуации на городских сетях. ООО "Специализированный Застройщик "Нова-Инвест" на данном участке будет проводить земляные работы.

В мэрии просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать маршрут движения.