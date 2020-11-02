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Движение перекроют на сутки в одном из микрорайонов Петрозаводска

Новости. Общество
17:02, 03 Ноября 2020
фото: © Яндекс.Карты
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На Старой Кукковке завтра будет перекрыто движение автотранспорта из-за земляных работ, сообщили в администрации города.

В среду, 4 ноября, с 8.00 в районе улицы Ильича на Старой Кукковке будет на сутки перекрыто движение автотранспорта. Временные ограничения вызваны необходимостью устранения аварийной ситуации на городских сетях. ООО "Специализированный Застройщик "Нова-Инвест" на данном участке будет проводить земляные работы.

В мэрии просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать маршрут движения.

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