Движение по "Коле" полностью перекроют

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Попасть из Карелии в Петербург будет сложно из-за разведения Ладожского моста в ночь на 2 июня.
На сайте 47news сообщается, что технологическая разводка Ладожского моста будет проведена с 00.00 до 3.00 2 июня. Причина – работы в рамках восстановления металлического деформационного шва на одной из опор.
Автомобилистов в связи с ограничениями просят корректировать свои маршруты.
"По состоянию на 30 мая 2019 года на Ладожском мосту перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга и одна полоса в направлении Петрозаводска. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
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