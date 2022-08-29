Движение по мосту в селе Деревянное ограничено для большегрузного транспорта из-за подтопления

Восстановительные работы на переправе через руку Деревянка завершатся в течение суток, сообщает ФКУ Упрдор «Кола»

Как рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков, который сейчас находится в селе Деревянное, угрозы обрушения моста нет:



— На данный момент подтоплено четыре приусадебных участка. Размыта пешеходная часть моста. Угрозы обрушения переправы нет.



Сегодня утром МЧС отмечен подъем воды в районе автомобильного моста в селе Деревянное (ФАД «Кола»), а также подтопление участков вдоль реки Деревянка. К мосту направлен наряд ГИБДД и представители ФКУ Упрдор «Кола». ФКУ «Кола» с привлечением подрядных организаций проведен осмотр моста, организованы работы по устранению размыва конуса. Привлечен экскаватор, автосамосвалы.



Движение по мосту в селе Деревянное через реку Деревянка ограничено для грузовиков и автобусов. Для легковых автомобилей мост открыт. Об этом рассказал, руководитель ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников.



— Движение транспорта по мосту ограничено для тяжелой техники и пассажирских автобусов. Ведутся восстановительные работы подрядной организацией. Работы будут закончены в течение суток.



По словам руководителя ФКУ Упрдор «Кола» ситуация под контролем несмотря на то, что уровень воды в реке высокий и поток воды пока сильный.



— В данный момент на мосту через реку в селе Деревянное ведутся работы по капитальному ремонту. Подрядная организация была на месте, поэтому оперативно приступила к устранению последствий разлива реки, — рассказал Михаил Овчинников.



Накануне вечером решением Главы Администрации Прионежского района, объявлен режим ЧС по сельским поселениям Деревянное, Деревянка, Нововилговское.