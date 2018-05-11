Движение по трассе "Кола" в воскресенье перекроют из-за взрывных работ

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Кемском районе Карелии закроют для проведения буровзрывных работ в воскресенье.

"В воскресенье, 13 мая, с 12.00 до 14.00 на участке капитального ремонта с 870 по 877 км в Кемском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ", - говорится в сообщении управления трассой "Кола".