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Движение по важной трассе в Карелии сегодня вечером будет остановлено на 4 часа

Новости. Происшествия
15:17, 07 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / ТАСС

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Движение по трассе Вологда — Медвежьегорск будет приостановлено в ночь с 7 на 8 сентября из-за прохождения судна по Беломоро-Балтийскому каналу.

ФКУ Упрдор «Кола» информирует о том, что движение по трассе А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» в поселке Повенец будет остановлено примерно на 4 часа из-за прохождения судна. Движение будет ограничено ориентировочно с 22.00 вечера 7 сентября.

«По информации администрации Беломорканала, в период с 22.00 7 сентября до 06.00 8 сентября предполагается временное (продолжительностью до четырех часов) перекрытие движения автотранспорта через гидротехнические сооружения Беломорско-Балтийского канала на 607-м километре дороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» (поселок Повенец), связанное с прохождением судна с негабаритным грузом», — сообщил специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Гордиенко.

Упрдор «Кола» просит водителей быть внимательными и учитывать это ограничение движения при планировании поездок.



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