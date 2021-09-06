Движение по важной трассе в Карелии сегодня вечером будет остановлено на 4 часа

Движение по трассе Вологда — Медвежьегорск будет приостановлено в ночь с 7 на 8 сентября из-за прохождения судна по Беломоро-Балтийскому каналу.

ФКУ Упрдор «Кола» информирует о том, что движение по трассе А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» в поселке Повенец будет остановлено примерно на 4 часа из-за прохождения судна. Движение будет ограничено ориентировочно с 22.00 вечера 7 сентября.

«По информации администрации Беломорканала, в период с 22.00 7 сентября до 06.00 8 сентября предполагается временное (продолжительностью до четырех часов) перекрытие движения автотранспорта через гидротехнические сооружения Беломорско-Балтийского канала на 607-м километре дороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» (поселок Повенец), связанное с прохождением судна с негабаритным грузом», — сообщил специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Гордиенко.

Упрдор «Кола» просит водителей быть внимательными и учитывать это ограничение движения при планировании поездок.





