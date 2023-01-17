Движение полностью перекроют на трассе в Карелии из-за ралли

На время проведения ралли-спринт «Крошнозеро – 2023» в Пряжинском районе будет временно прекращено движение всех транспортных средств, предупредили в Минтрансе Карелии.

При проведении ралли-спринт «Крошнозеро - 2023» в Пряжинском районе 18 марта с 14.00 до 18.00 будет временно прекращено движение транспортных средств на участке автодороги «Крошнозеро – Каскеснаволок – Коккойла» с 0 по 7 км.

В Минтрансе республики просят водителей при планировании поездок 18 марта учитывать вводимые временные ограничения.

Ранее сообщалось, в марте на Древлянке в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.