Точная дата начала движения пока не согласована.

Движение скоростного поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом планируется возобновить к Новому году. Как пишет Yle, железнодорожные компании хотят взять на себя часть растущего пассажиропотока между Россией и Финляндией, который сейчас в основном приходится на авиасообщение и автобусы. Однако России еще предстоит согласовать открытие движения поездов с оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас граждане Финляндии могут приехать в РФ только воздушным путем, а россиянам запрещено покидать страну через наземные пункты пропуска без веской причины.

В руководстве финской железнодорожной компании VR сообщили, что возобновить движение поезда «Аллегро» планируется к рождественскому сезону. Но точная дата начала движения пока не согласована.