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Движение скоростного поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом планируется возобновить к Новому году

Новости. Экономика
15:55, 21 Октября 2021
фото: © visual.rzd.ru

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Точная дата начала движения пока не согласована.

Движение скоростного поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом планируется возобновить к Новому году. Как пишет Yle, железнодорожные компании хотят взять на себя часть растущего пассажиропотока между Россией и Финляндией, который сейчас в основном приходится на авиасообщение и автобусы. Однако России еще предстоит согласовать открытие движения поездов с оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас граждане Финляндии могут приехать в РФ только воздушным путем, а россиянам запрещено покидать страну через наземные пункты пропуска без веской причины.

В руководстве финской железнодорожной компании VR сообщили, что возобновить движение поезда «Аллегро» планируется к рождественскому сезону. Но точная дата начала движения пока не согласована.  

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Комментарии

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антинытик
2021-10-21 16:03:34
Сами свой ковидный сыр ешьте.
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