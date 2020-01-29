Движение транспорта на Перевалке закроют из-за работ на теплосетях

В Петрозаводске временно закроют движение на пересечении улиц Фурманова и Лежнёвой, сообщили в мэрии.

С 3 по 7 февраля изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщили в городской администрации. Временно будет перекрыт участок от пересечения улиц Фурманова и Лежнёвой до пересечения последней с Гражданской улицей. На месте будут проводиться работы по прокладке теплотрассы.



Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.