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Движение транспорта на Перевалке закроют из-за работ на теплосетях

Новости. Общество
07:15, 30 Января 2020
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В Петрозаводске временно закроют движение на пересечении улиц Фурманова и Лежнёвой, сообщили в мэрии.

С 3 по 7 февраля изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщили в городской администрации. Временно будет перекрыт участок от пересечения улиц Фурманова и Лежнёвой до пересечения последней с Гражданской улицей. На месте будут проводиться работы по прокладке теплотрассы.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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