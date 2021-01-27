Движение в одном из районов Петрозаводска осложнено из-за коммунальных работ

Мэрия карельской столицы сообщает, что ограничение движения транспорта на Перевалке продлено до 3 февраля.

На участке улицы Шевченко между улицами Ватутина и Островского закрыт проезд. Изменение схемы движения транспорта на Перевалке будет действовать до 3 февраля, информирует пресс-центр мэрии города.

Временные неудобства связаны с выносом водопровода к строящемуся многоквартирному дому на улице Суворова.

Безопасный проход пешеходов, а также пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен, обещают в мэрии.

Ранее сообщалось, что в России введут новые нормы планировки и застройки городов.