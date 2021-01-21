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В России введут новые нормы планировки и застройки городов

Новости. Экономика
22:00, 21 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Они позволят облегчить градостроительную деятельность.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности. По замыслу федеральных властей, в результате реализации этого плана в стране появятся современные нормы планировки и застройки городов.

Как пояснили в правительстве РФ, в документ вошли 30 мероприятий по совершенствованию нормативной базы. Они касаются процедур подготовки документации, проектирования и проведения экспертиз, присоединения объектов к инженерным сетям, госзакупок и жилищного строительства.

Так, будет определен порядок выездного приема документов для кадастрового учета, уменьшен перечень объектов, вокруг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны. Кроме того, планируется упростить подключение домов к коммунальной инфраструктуре, что ускорит их ввод в эксплуатацию.

Среди представленных в плане инициатив – введение цифровых паспортов для объектов капстроительства, уточнение требований к содержанию проектной документации, схемам наземных и подземных коммуникаций. Кроме того, в плане имеется пункт об урегулировании правового статуса апартаментов.

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