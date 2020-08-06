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Движение в центре Петрозаводска перекроют почти на весь день

Новости. Общество
12:25, 07 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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В центре Петрозаводска перекроют движение на время проведения Всероссийского дня физкультурника, сообщили в мэрии города.

Запрещающие знаки поставят в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи.

В субботу, 8 августа, в карельской столице пройдет Всероссийский день физкультурника и Всероссийский Олимпийский день.

Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 8.00 до 18.30 будет ограничено движение автотранспорта в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи. Водителей просят заранее планировать пути объезда.



Напомним, организаторы праздника приготовили для горожан разнообразную программу:

9.00 – соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" (улица Герцена, 31б);
9.30 – старт спортивного дня, регистрация участников (стадион "Спартак");
11.00 – церемония открытия, разминка от чемпионки России по всестилевому карате Виктории Вовк;
11.15 – фестиваль "Лето с ГТО";
11.15 – соревнования по бадминтону;
11.15 – фестиваль "Олимпийская семья" (эстафеты для семейных команд);
15.00 – фестиваль детского дворового футбола 6х6.

Ранее в центре Петрозаводска перекрывали движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020".

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