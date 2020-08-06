Движение в центре Петрозаводска перекроют почти на весь день

В центре Петрозаводска перекроют движение на время проведения Всероссийского дня физкультурника, сообщили в мэрии города.

Запрещающие знаки поставят в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи.

В субботу, 8 августа, в карельской столице пройдет Всероссийский день физкультурника и Всероссийский Олимпийский день.



Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 8.00 до 18.30 будет ограничено движение автотранспорта в районе Конюшенной улицы и Спортивной аллеи. Водителей просят заранее планировать пути объезда.





Напомним, организаторы праздника приготовили для горожан разнообразную программу:



9.00 – соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" (улица Герцена, 31б);

9.30 – старт спортивного дня, регистрация участников (стадион "Спартак");

11.00 – церемония открытия, разминка от чемпионки России по всестилевому карате Виктории Вовк;

11.15 – фестиваль "Лето с ГТО";

11.15 – соревнования по бадминтону;

11.15 – фестиваль "Олимпийская семья" (эстафеты для семейных команд);

15.00 – фестиваль детского дворового футбола 6х6.



Ранее в центре Петрозаводска перекрывали движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020".