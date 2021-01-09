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Двое маленьких детей госпитализированы в Карелии после катания на "ватрушке"

Новости. Происшествия
10:26, 10 Января 2021
фото: источник: паблик "Подслушано в Сортавала"/https://vk.com/podslushanovsortavala?w=wall-61287293_597298
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В Сортавале двое детей - 4 и 6 лет – получили тяжелые травмы во время катания на "ватрушках", сообщили в Минздраве Карелии.

В паблике "Подслушано в Сортавала" появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

"Дети получили серьёзные травмы, - сообщается в паблике. - Причина: "встреча" с бетонным столбом при катании на "ватрушке".

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

"В четверг, 7 января, было 7 обращений "ватрушечников" за медицинской помощью в Сортавальскую ЦРБ, в том числе по поводу травм у пяти детей. Госпитализировано двое детей с ушибами и переломами. Их состояние стабильное, без ухудшения. В субботу, 9 января, амбулаторно обратились еще двое "ватрушечников". Помощь оказана", - рассказали в Минздраве республики.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-10 10:56:31
Какой мэр, такие и развлечения
Да
2021-01-10 10:52:38
Столб задержан и допрошен.
Гость
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