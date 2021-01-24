Пьяных отогревшихся угонщиков в Карелии остановил сугроб

Двое жителей Прионежья угнали автомобиль и совершили ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Эта история началась с того, что жители села Заозерье Прионежского района обнаружили брошенный после ДТП автомобиль Toyota Hiace. Сообщение об этом поступило в полицию Прионежского района. Полицейские выяснили, что машина принадлежит 61-летнему жителю Муезерского района, и связались с мужчиной. Он сообщил им, что на днях сдал машину в ремонт в один из заозерских автосервисов. Как она могла попасть в ДТП, он не знает.

Позднее было установлено, что автомобиль с территории мастерской угнали неизвестные. Об этом рассказал владелец сервиса. Он пояснил, что накануне вечером оставил машину на территории организации, закрывать её на замок не стал. Пропажу чужого имущества обнаружил уже на утро, а сообщить об этом в полицию ещё не успел.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Прионежья установили, что к происшествию причастны двое 24-летних жителей Петрозаводска. По словам молодых людей, изначально в машину они забрались с целью погреться. Сидя в машине, им удалось завести её и включить обогрев салона. Согревшись, они решили прокатиться по селу, однако далеко им уехать не удалось. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением и в сугроб на обочине дороги. В результате ДТП машина получила повреждения. Подозреваемые же немедленно покинули место происшествия.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали свою вину.