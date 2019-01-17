Двое подростков могут сесть на 7 лет за угон Toyota

В Петрозаводске перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в угоне иномарки, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, двое подростков угнали в Петрозаводске Toyota Corolla. Обвиняемые катались по городу, управляя автомобилем по очереди, а впоследствии были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.