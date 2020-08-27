Двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла сегодня утром в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении.



В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Подростки скончались на месте ДТП.



Проводится проверка, обстоятельства выясняются.